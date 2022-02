La dirigenza bianconera non riposa mai e i tifosi sognano che il prossimo calciomercato della Juventus sia bollente.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera voglia costruire una rosa sempre più forte e ambiziosa. Trionfare in Italia e in Europa è un obiettivo fondamentale per i bianconeri, ma è logico che mister Allegri abbia bisogno di altri innesti.

Anche perché per aprire un nuovo ciclo vincente c’è assolutamente la necessità di ringiovanire l’organico, reperendo sul mercato quelle pedine in grado di essere per anni colonne delle squadra. In attacco c’è ancora da capire quale sarà il futuro di Dybala e Morata ed è per questo motivo che intanto ci si muove per trovare altri attaccanti di spessore.

Calciomercato Juventus, Raspadori continua a rimanere un obiettivo per l’attacco

L’argentino è in scadenza di contratto e la trattativa per la sua firma ancora non è decollata. Per il centravanti spagnolo invece il futuro è ancora tutto da scrivere. Sarà riscattato dai bianconeri o tornerà a giocare nella Liga? In ogni caso la Juventus si sta guardando attorno e uno degli obiettivi principali per l’attacco è Giacomo Raspadori, una delle stelle del Sassuolo di mister Dionisi. Calciatore giovanissimo ma che ha già dimostrato tutto il suo valore. Ha importanti margini di crescita e anche per questo motivo i bianconeri vorrebbero puntare su di lui. L’agente di Raspadori Fausto Pari però ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha un po’ frenato su ogni possibile trattativa per il suo assistito. “E’ ancora presto sapere dove giocherà Raspadori l’anno prossimo” ha detto l’ex difensore della Samp. Lasciando pensare ad una possibile asta in estate per la giovane punta.