La Juventus guarda avanti, martedì sera sarà attesa da una partita molto complicata sul campo degli spagnoli del Villarreal.

Partita valida per gli ottavi di finale quella in programma in Spagna, dove si giocherà chiaramente il primo round in attesa del ritorno che invece si disputerà allo Stadium. Andare il più avanti possibile in questa competizione è un obiettivo importante per i ragazzi di Allegri, vincere la Champions è un sogno non impossibile, anche se complicato vista la concorrenza.

Il primo ostacolo in questa fase ad eliminazione è un Villarreal che rappresenta un ostacolo davvero molto insidioso. Squadra organizzata e vogliosa di ritagliarsi uno spazio da protagonista in questo torneo.

LEGGI ANCHE —> Juventus, infortunio Bonucci | Ansia Allegri: la decisione per il Villarreal

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Juventus, l’ex Tacchinardi lancia l’allarme in vista della Champions

Alessio Tacchinardi conosce bene le qualità della squadra spagnola, avendoci giocato dopo la sua esperienza con la Juventus. L’ex centrocampista ai microfoni della TMW radio ha parlato proprio del momento dei bianconeri, sottolineando come il pareggio nel derby abbia rappresentato un passo indietro per la squadra di Allegri. “La squadra ha avuto poche idee – ha detto Tacchinardi – e Vlahovic ha giocato a 40 mtri dalla porta. In Spagna la Juventus dovrà trovare altre idee, altrimenti prenderà una rumba che se la ricorda. Non deve pensare di trovare di fronte un avversario poco organizzato, il Villarreal è una ottima squadra e i bianconeri dovranno al più presto riordinare le idee”.