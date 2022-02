Calciomercato Juventus, forcing per Zaniolo | Nuovo incontro con l’agente

Calciomercato Juventus, passi in avanti per Zaniolo: c’è stato un incontro direttamente con l’agente, ecco cosa è successo.

Calciomercato Juventus, inutile ribadire come Zaniolo sia già diventato un obiettivo concreto della dirigenza bianconera. Il giovanissimo classe 1999 pupillo della Roma potrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero, ecco perché.

Come riporta il giornalista ‘Nicolò Schira’ sul proprio portale social ci sarebbero stati contatti diretti tra l’entourage di Zaniolo e la dirigenza della Juventus. Un incontro avvenuto direttamente a Torino venerdì scorso. Proseguono infatti i contatti che porterebbero al passaggio del fantasista della Roma alla Juventus in estate.

I bianconeri non vogliono farsi sfuggire l’opportunità di arrivare al formidabile giocatore della Roma e se in caso di addio di Dybala, con mancato rinnovo del contratto, la strada potrebbe essere, sempre, più accessibile. Non è un mistero che puntare sui giovani, oggi, soprattutto se italiani, sia una sorta di garanzia. E Zaniolo, nonostante i tanti infortuni già avuti in carriera, è ancora giovane e pronto a fare l’ennesimo salto di qualità.

La dirigenza bianconera è quindi pronta ad entrare in azione, qualora, appunto, il giocatore decidesse di non rinnovare con la Roma ma per il momento la strada sembra sempre di più praticabile. Staremo a vedere quello che succederà a giugno ma intanto i tifosi possono iniziare a sognare il grande colpo estivo.