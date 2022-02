Juventus, ansia Allegri: k.o. nel riscaldamento | Intervento immediato dei medici

Juventus, alla vigilia del match dell’andata degli ottavi di finale contro il Villareal, il giocatore di Allegri subisce un brutto k.o.

Juventus, come comunica il giornalista Giorgio Musso di ‘Calciomercato.it’, Adrien Rabiot ha subito un brutto contrasto col giovane Stramaccioni durante la rifinitura di stamattina.

🎥 #Juventus #UCL – Inconveniente per #Rabiot nel torello dopo un contrasto col giovane Stramaccioni: colpo alla caviglia per il francese, subito curato dai medici 📲@calciomercatoit pic.twitter.com/lsR2x3YyLY — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 21, 2022

Rabiot ha subito un brutto contrasto con un colpo alla caviglia per il centrocampista francese. Immediato infatti l’intervento e la cura dei medici.

Juventus, problemi alla caviglia per Rabiot

Ora si attende di capire come sta il francese e se quindi sarà disponibile domani sera nella sfida di Champions League, valida per l’andata degli ottavi di finale, nella trasferta di Villareal. Dovrebbe trattarsi di una semplice botta comunque; tuttavia, l’allerta in casa bianconera è massima, viste le recenti defezioni di Dybala e Rugani, che ne avranno per circa 10 giorni.

Le buone notizie per Allegri arrivano da Bonucci e Pellegrini, oggi regolarmente in gruppo e dunque arruolabili per la sfida contro il Villarreal.