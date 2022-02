Calciomercato Juventus, effetto domino Lautaro: Marotta fiuta lo “scippo”

Il calciomercato non conosce mai soste, anche ora che i trasferimenti sono chiusi tante voci riguardano la Juventus.

Che i bianconeri infatti abbiano intenzione di investire sul mercato è cosa risaputa. Del resto dopo gli innesti Zakaria e Vlahovic la dirigenza si è rimessa subito al lavoro in vista dell’estate. Perché per arrivare agli obiettivi che ci si è prefissati bisogna battere la concorrenza.

Farlo non è mai semplice, per questo motivo le trattative vanno impostate con largo anticipo. Non c’è reparto della squadra di Allegri destinato a rimanere immutato. Bisogna ringiovanire la rosa e per questo motivo è lecito attendersi più di un movimento nel corso dei prossimi mesi. Sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Juventus, pressing Inter su Dybala se parte Lautaro

I tifosi temono di perdere dei big della rosa di Allegri, in primis Paulo Dybala. Il futuro dell’attaccante argentino è ancora tutto da scrivere, visto che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La trattativa per il rinnovo ancora non è decollata, se ne parlerà nelle prossime settimane. Con tanti top club che sono alla finestra, consapevoli che ingaggiare un top player del genere a parametro zero sarebbe davvero un colpaccio. Lo sa bene anche l’Inter, che potrebbe voler puntare su Dybala soprattutto in caso di cessione di Lautaro Martinez. La punta nerazzurra infatti è nel mirino del Tottenham, come scrive Tmw Antonio Conte potrebbe volerlo con sè nell’esperienza inglese, conoscendo le sue qualità. E in caso di cessione di Martinez l’Inter potrebbe accelerare e cercare di portare a Milano la “Joya”