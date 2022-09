Calciomercato, alta tensione Juventus-Allegri: da Simeone a Tudor, i possibili sostituti

Calciomercato Juventus, è alta tensione tra la società bianconera e il tecnico. Da Simeone e Tudor, ecco i possibili sostituti

Alta tensione. Sì, ci sono pochi dubbi. Perché nessuno si aspettava dopo un calciomercato stellare che la Juventus in questo momento non fosse lì, in alto in classifica e che soprattutto avesse perso le prime due partite di Champions League. Passi quella contro il Psg, dove la squadra di Allegri ha anche cercato di pareggiarla – e forse sarebbe stato il risultato più giusto – ma quella di mercoledì sera contro il Benfica è stata clamorosa per la mancanza di intensità e di voglia di una squadra che sembra non avere una minima idea di gioco.

Insomma, non tirano certo buone acque dentro la Vecchia Signora e le voci di un avvicendamento in panchina si fanno sempre più insistente. A fare un quadro della cosa ci ha pensato, inoltre, calciomercato.it, che svela quelle che potrebbero essere le decisione del futuro. Non solo quello immediato.

Calciomercato Juventus, la situazione Allegri

Che tutto o molto passi dalla gara contro il Monza in programma domenica pomeriggio ormai è di dominio pubblico. Un ulteriore sconfitta potrebbe far precipitare del tutto la situazione. Ovviamente come spiegato più volte non sarà facile mandare via il tecnico ma verranno di certo fatte delle valutazioni cercando pure di sfruttare la sosta per le nazionali. Oltre Zidane e De Zerbi, dei quali vi abbiamo già parlato, nel breve periodo il nome potrebbe essere quello di Tuchel silurato dal Chelsea.

A lungo andare, invece, non è mai stato nascosto l’interesse per Simeone dell’Atletico Madrid. Ma se ne potrebbe riparlare la prossima stagione. Rimane un rimpianto, in tutto questo: se Igor Tudor fosse libero allora di dubbi non ce ne sarebbero stati. Il croato ex Verona adesso al Marsiglia (primo in Ligue 1) sarebbe stata la primissima scelta.