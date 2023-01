Vlahovic via dalla Juventus: sestetto choc, 90 milioni

Senza Champions League la Juventus potrebbe perdere il suo bomber Dusan Vlahovic: 6 big in corsa ma il prezzo fissato è di 90 milioni

L’attuale situazione della Juventus potrebbe compromettere i risultati sportivi, in particolare l’accesso alla prossima Champions League.

Un danno non solo dal punto di vista economico ma anche per quanto riguarda il prestigio e il blasone del club che si ritroverebbe fuori dall’Europa che conta, perdendo quindi appeal. Di conseguenza molti big potrebbero chiedere la cessione e la Juventus si ritroverebbe spalle al muro, costretta a dover rinunciare ad alcuni pezzi grossi. I grandi club europei potrebbero sfruttare questa situazione per andare all’assalto dei gioielli bianconeri con delle offerte importanti. Federico Chiesa, ad esempio, è uno dei giocatori più richiesti in casa Juventus, soprattutto dalla Premier League. Nelle ultime ore, però, anche Carlo Ancelotti avrebbe fatto un’esplicita richiesta alla proprietà del Real Madrid di puntare sul figlio d’arte. Chiesa, però, non è il solo ad avere gli occhi puntati. Un altro gioiello che potrebbe lasciare Torino è Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo classe 2000 potrebbe diventare l’uomo mercato per eccellenza della prossima sessione estiva.

Juventus, addio Vlahovic senza Champions: prezzo fissato a 90 milioni

Vlahovic è arrivato a Torino nella scorsa sessione invernale di mercato dalla Fiorentina ma a Torino non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo reale valore.

Nonostante i gol, che non sono mancati, il serbo ha avuto qualche problema ad adattarsi al gioco di Allegri e successivamente ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, uno su tutti la pubalgia che tutt’ora lo sta condizionato e ha, in parte, compromesso anche il suo Mondiale con la Serbia. Ciò nonostante il suo valore è indiscutibile e in chiave mercato rimane uno dei giovani più richiesti. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, senza qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus potrebbe essere costretta a cedere l’attaccante e di certo le richieste non mancano. Già in estate diversi club di Premier League avevano puntato Vlahovic e anche a giugno potrebbero farsi sotto con maggiore insistenza: Chelsea, Manchester United e Arsenal sono in prima linea. Anche altri top club come PSG, Barcellona e Bayern Monaco sono sulle sue tracce e ovviamente anche l’Atletico Madrid che gli sta addosso da tempo. La Juventus avrebbe posto la base d’asta per la cessione di Vlahovic a circa 90 milioni di euro, una cifra che potrebbe far arretrare alcune di queste squadre.