“Vittoria a tavolino per la Juventus”: ecco cosa sta succedendo

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it, il suo attacco non è affatto passato inosservato: Juventus di nuovo tirata in ballo.

Dopo aver incamerato tre punti di nevralgica importanza al Gewiss Stadium di Bergamo, la Juventus di Max Allegri si prepara alla sfida contro il Siviglia, valida per l’andata delle semifinali di Europa League. Un appuntamento al quale i bianconeri si presentano, però, con il fardello psicologico dell’ufficialità delle motivazioni del Collegio Coni, che potrebbe condizionare in maniera deleteria il cammino in campionato degli uomini di Allegri.

Facendo un passo indietro e ripercorrendo la vittoria ottenuta dalla Juventus contro l’Atalanta, a calamitare l’attenzione mediatica è stata soprattutto la gestione del caso Vlahovic. Il centravanti serbo, beccato a più riprese senza soluzione di continuità dalla curva dell’Atalanta, è stato il bersaglio di cori razzisti. Gli insulti beceri a sfondo razziale rivolti all’attaccante bianconero sono poi costati ai bergamaschi la chiusura della curva per un turno, in ottemperanza all’ultima decisione del Giudice Sportivo. Un provvedimento irrisorio che sicuramente non contribuirà ad estirpare alla radice un problema che affligge la nostra cultura come una spada di Damocle.

Atalanta-Juventus, Campo sicuro: “Sconfitta a tavolino per i bergamaschi”

Intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, anche il giornalista Graziano Campi è ritornato sull’argomento, esponendo il suo punto di vista e criticando in maniera neanche troppo velata il comportamento di Doveri, che meriterebbe “una sanzione”.

Ecco quanto riferito da Campi a tal proposito: “Doveri avrebbe dovuto interrompere la partita e mandare le squadre negli spogliatoi. Poi doveva pensarci il giudice sportivo a dare la sconfitta a tavolino. L’arbitro sarebbe dovuto essere sanzionato: dovrebbe essere fermato e non per una sola giornata.”