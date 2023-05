Cori razzisti contro Vlahovic: è arrivato il provvedimento UFFICIALE

Ci sarebbe già un provvedimento ufficiale per il caso dei cori razzisti contro Vlahovic: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Come viene riportato dal giornalista ‘Giovanni Capuano’ sul suo Twitter, sarebbe già arrivato il provvedimento del Giudice Sportivo riguardo alla situazione relativa ai cori razzisti subito da Vlahovic nella trasferta della Juventus contro la Sampdoria.

Come si legge, infatti, in una nota ufficiale, Il Giudice Sportivo, dopo gli episodi accaduti nell’ultima giornata di Serie A, relativi proprio alla sfida Atalanta-Juventus, ha deciso che la curva verrà chiuso per un turno.

Curva dell’Atalanta chiusa per un turno: decisione presa

Dopo i brutti episodi della partita tra Atalanta e Juventus che hanno visto arrivare insulti razzisti da parte della curva della Dea nei confronti dell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic che ha poi zittito la curva in questione proprio dopo il gol che ha sancito la vittoria dei bianconeri, adesso, il Giudice Sportivo ha dato il suo verdetto.

La curva dell’Atalanta, dunque, vista la situazione e il caos mediatico suscitato poi, giustamente, per episodi assolutamente da condannare, verrà chiusa per un turno. Il Giudice Sportivo ha preso una decisione e speriamo che, in futuro, questi episodi non succedano più. Un verdetto che è arrivato puntuale. C’è però da sottolineare che, per il momento, l’ammonizione di Dusan Vlahovic resta, però, comunque attiva.