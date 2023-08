Assegno da sogno last minute: addio Juventus, colpo di reni United

Calciomercato Juventus, l’assegno è da sogno e i bianconeri sono bruciati: il colpo di reni lo piazza il Manchester United pronto a chiudere l’affare

Ve lo abbiamo detto prima e lo ribadiamo adesso: le risorse finanziarie della Juventus in questo momento sono tutte finalizzate per riuscire a portare l’attaccante. E non il centrocampista, anche se Allegri, è evidente, accetterebbe un innesto in mezzo al campo.

Il primo nome, quello di Thuram del Nizza, sembra destinato al Psg, che è pronto a versare 50milioni di euro – in caso di uscita di Verratti – per battere la concorrenza. Mentre un altro profilo, quello di Amrabat della Fiorentina, sembra essere destinato in maniera definitiva verso il Manchester United. Questo viene riportato da Give Me Sport, che sottolinea come i Red Devils ormai abbiano deciso di chiudere la questione, aperta da un poco di tempo, portando alla Fiorentina la bellezza di 30milioni di euro, o poco meno. Un colpaccio anche per il club viola, visto che il centrocampista marocchino ormai è fuori dai piani di Italiano. Insomma, un altro colpo che la Juventus ha assaporato ma che non è riuscita a chiudere. Non possiamo comunque parlare di beffa, come detto la priorità è quella di prendere un attaccante con Lukaku e Berardi che sono obiettivi concreti, reali, per la squadra di Massimiliano Allegri.