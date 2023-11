Juventus-Inter, nuovo colpo di scena: Allegri lo recupera in extremis

In vista del derby d’Italia tra Juventus e Inter, Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare un giocatore prezioso

E’ già partito il conto alla rovescia per il derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma il 26 dicembre alle 20:45 all’Allianz Stadium.

I bianconeri si sono presi il secondo posto in solitario e adesso vedono la vette, occupata dall’Inter, come un obiettivo concreto e raggiungibile. In caso di vittoria la Juve si porterebbe al primo posto, scavalcando proprio i nerazzurri. Da tempo non si vedeva in campionato un derby d’Italia con un peso specifico del genere e questo potrebbe averne uno considerevole. Si affronteranno le due miglior difese del campionato, se pur ci sano 10 gol di differenza tra i 29 segnati dall’Inter e i 19 collezionati dalla Juve. Rientrerà Rabiot dalla squalifica ma non dovrebbe esserci Danilo, ancora fermo ai box. Di contro, però, Allegri dovrebbe riaccogliere un difensore che potrà garantirgli una profondità di scelte.

Juventus, Alex Sandro verso il recupero in vista dell’Inter

In vista del big match contro l’Inter, Massimiliano Allegri potrebbe avere nuovamente a disposizione Alex Sandro.

Lo sottolinea tuttomercatoweb nell’edizione odierna. Un recupero che sarebbe decisamente prezioso per Massimiliano Allegri, soprattutto vista l’emergenza numerica in difesa. Il brasiliano non è a disposizione dalla 5ª giornata di campionato e sono già 8 le partite saltate. La difesa ha preso un nuovo assetto, vista anche l’assenza di Danilo, con Gatti, Bremer e Rugani e la compattezza non sta mancando. Non a caso la Juve ad oggi è la seconda miglior difesa del campionato dietro quella interista, con soli 7 gol subiti. Allegri, però, non ha una profondità di scelte e ha dovuto buttare dentro anche il giovanissimo Dean Huijsen della Next Gen, per ovviare alle tante assenze. Il possibile recupero di Alex Sandro potrebbe far respirare Allegri e tutta la Juve.