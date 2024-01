Juventus, Tottenham e Barcellona rovinano i piani a Giuntoli

Tottenham e Barcellona si inseriscono per il gioiello e rovinano i piani della Juventus: 25 milioni di euro sul piatto

La Juventus sta per definire il primo colpo di mercato della sessione invernale che regalerà una soluzione di spessore ad Allegri per affrontare il girone di ritorno.

Si tratta di Tiago Djalò, ormai prossimo a vestire la maglia bianconera. Il difensore portoghese si appresta a tornare in Italia dopo la breve parentesi al Milan nel 2019. Poi l’anno allo Sporting CP e il passaggio al Lille hanno definitivamente consacrato le sue qualità. Quello di Djalò, però, potrebbe non essere l’unico colpo della Juventus. Nella giornata di ieri è tornato di moda il nome di Manu Koné del Borussia Monchengladbach, conteso dal Napoli. Anche in uscita la società si sta muovendo e dopo aver girato in prestito secco Dean Huijsen alla Roma, potrebbe essere arrivato il momento di Moise Kean che piace a due club di Serie A. Intanto arrivano risvolti per un giovanissimo attaccante che la Juventus ha inserito nella lista delle preferenze.

Juventus, Roony Bardghji si complica: inserimento di Tottenham e Barcellona

Il Copenaghen starebbe valutando la cessione di Roony Bardghji e chiederebbe circa 22 milioni di euro per lasciarlo andare.

L’attaccante svedese di origini siriane è un nome che è circolato in orbita Juventus, senza mai una mossa concreta da parte della dirigenza bianconera. Il classe 2005 sta già dimostrando di avere nel proprio repertorio colpi importanti, a soli 18 anni. Sono già 11 i gol messi a referto in stagione dal giovane attaccante che predilige il ruolo di ala destra. Il suo profilo ha attirato concretamente l’attenzione del Tottenham che, secondo quanto riportato da caughtoffside, sarebbe intenzionato a portarlo a Londra su esplicita richiesta dell’allenatore Postecoglou. Lo stesso Dejan Kulusevski avrebbe spinto per la sua chiamata, essendo suo connazionale.

Anche il Barcellona ha mosso un interesse per Roony Bardghji, così come altri club di Premier League. Il suo contratto col Copenaghen scadrà a giugno 2025 ma il club danese è alla ricerca di un acquirente per liberarlo già in questa sessione invernale di mercato e incassare un buon bottino da poter reinvestire. Di certo la Juventus attualmente sembra essersi defilata.