Il Barcellona mette la freccia: addio Juventus, si fa a gennaio

Il Barcellona anticipa la Juventus e si prepara a portare in Catalogna la giovane promessa del calcio svedese

Il calciomercato invernale si avvia alle battute finali e la Juventus aspetta ancora l’arrivo a Torino di Tiago Djalò che diventerà il nuovo difensore bianconero.

Di fatto il primo acquisto invernale della Vecchia Signora che è focalizzata anche su altri profili e naturalmente anche sulle cessioni. Dopo quella in prestito secco di Dean Huijsen alla Roma già conclusa e quella di Filippo Ranocchia a titolo definitivo al Palermo, i prossimi indiziati a partire sembrano essere Moise Kean e Samuel Iling-Junior. Cristiano Giuntoli parallelamente sta proseguendo la sua ricerca verso profili giovani e di prospettiva. In questo senso la lista è già lunga e comprende i vari Khephren Thuram, Manu Koné, Habib Diarra, Joao Neves, Inaki Gonzalez ma anche Lucas Bergvall. Proprio su quest’ultimo si sarebbe inserito il Barcellona.

Juventus, Lucas Bergvall nel radar del Barcellona: pronta l’offerta

Di recente la Juventus ha messo gli occhi sul gioiello svedese Lucas Bergvall, centrocampista classe 2006 del Djurgarden.

Anche il Barcellona, però, sta seguendo da tempo il talento della nazionale svedese. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana sarebbero pronti a superare la concorrenza della Juventus, cercando di portarlo in Spagna a gennaio. La squadra di Xavi da qualche tempo ha perso Gavi per un brutto infortunio e sta cercando un rinforzo importante in questa sessione invernale. Naturalmente Bergvall rappresenterebbe un grande investimento per il futuro, più che un giocatore pronto nell’immediato. Per il Barça, però, la volontà è quella di anticipare la concorrenza, non aspettando giugno ma bruciando le tappe e concludendo l’affare entro il 1 febbraio, giorno di chiusura della finestra invernale.