Juventus, infortunio in allenamento: gli aggiornamenti

Botta al piede destro per Federico Chiesa nell’allenamento odierno: le ultime sull’attaccante della Juventus

Sembra non esserci proprio pace per Federico Chiesa. L’attaccante bianconero si è fermato nuovamente per un problema fisico.

Nella giornata di oggi Federico Chiesa ha rimediato un infortunio durante l’allenamento alla Continassa. In seguito ad uno scontro con Alex Sandro l’attaccante ex Fiorentina è rimasto a terra ed è stato poi portato fuori dal campo dai medici del club. Inevitabilmente le condizioni di Chiesa hanno destato preoccupazione in tutto l’ambiente, anche se la sensazione attuale è che non sia nulla di preoccupante.

Juventus, le ultime su Chiesa: le condizioni non preoccupano Allegri

Nelle ore successive all’infortunio di oggi sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Federico Chiesa, a pochi giorni da un match cruciale per la stagione dei bianconeri.

Si tratta di una botta al piede destro che al momento non ha messo in allarme il club. In vista del big match di domenica sera contro il Napoli al Maradona non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza del figlio d’arte che, però, sarà rivalutato nelle prossime ore. Domani ci saranno gli esami di routine che chiariranno meglio la situazione dell’attaccante che al momento non desta particolare preoccupazione.