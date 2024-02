Juventus, Chiesa ad un bivio: “Adesso è più difficile”

I dubbi su Federico Chiesa sono sempre più concreti: la Juventus valuta il futuro del nazionale azzurro

Anche nell’ultima giornata contro il Frosinone Federico Chiesa non ha brillato come avrebbe dovuto.

Il figlio d’arte ha avuto anche una sola reale occasione per trovare il gol ma non è riuscito ad essere abbastanza incisivo. A metà della ripresa ha lasciato il posto a Yildiz, a testimonianza di come Allegri non lo vedesse benissimo. L’ex Fiorentina negli ultimi mesi ha saltato diverse partite (5) per problemi fisici. In 6 occasioni è entrato dalla panchina, infatti sono appena 15 le gare in cui è partito titolare. A inizio stagione Allegri aveva previsto circa una ventina di gol per Chiesa che, però, è fermo a quota 6 e l’ultimo risale al 3-0 col Sassuolo del 16 gennaio. Il post-infortunio non è stato semplice per Chiesa che, però, aveva iniziato egregiamente la stagione con 4 gol nelle prime 5 giornate di campionato. Poi un blackout che di fatto continua ancora oggi. A parte qualche strappo dei suoi, Federico sembra essere distante da quel giocatore straripante che era prima del grave infortunio al ginocchio.

Juventus, dubbi su Chiesa: “Adesso il rinnovo è ancora più difficile”

Allegri ha ritrovato il vero Vlahovic ma aspetta ancora di ritrovare il vero Chiesa che sta cercando di ritrovare la condizione ottimale anche in vista dell’Europeo con la Nazionale di questa estate.

Ai microfoni di Tv Play, durante la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ Gianluca Oddenino si è espresso sul futuro di Federico Chiesa. “Non era già un rinnovo semplice quando le cose andavano bene sul campo e si è complicato ancora adesso con questo periodo di difficoltà realizzativa”. Poi prosegue in chiave mercato: “Su Chiesa ci sono gli occhi puntati di Liverpool e Newcastle”.