Juve, 10 milioni più un bomber di Serie A per Chiesa: scambio da brividi

La Juventus a caccia del bomber vice-Vlahovic: Federico Chiesa sul piatto, scambio a sorpresa in Serie A

La Juventus ha già inserito quattro tasselli importanti all’interno della rosa di Thiago Motta: Douglas Luiz e Khephren Thuram a centrocampo, Michele Di Gregorio in porta a Juan Cabal in difesa.

Rinforzi che hanno dato già sembianze nuove alla Juventus. Ma non saranno gli unici, visto che Cristiano Giuntoli sta lavorando anche sul fronte attacco per cercare di dare nuove soluzioni a Thiago Motta. Dusan Vlahovic resta la certezza e il punto fermo per la prossima stagione. Il grande dubbio riguarda il futuro di Matias Soulé e Federico Chiesa. Per l’argentino la Vecchia Signora ha rifiutato una prima offerta da parte della Roma e anche il rilancio di 25 milioni più bonus. I bianconeri chiedono 30 milioni di euro di parte fissa e non sono ancora disposti a mollare la presa.

Juventus, scambio Chiesa-Simeone col Napoli e conguaglio di 10 milioni

Diversa la situazione di Federico Chiesa che piace a diverse squadre, Roma compresa, ma per cui non è ancora arrivata una proposta concreta sul piatto.

L’Inter lo sta seguendo ma spererebbe di prenderlo a parametro zero tra un anno, il Tottenham è tra le candidate ma fino ad ora non si è fatta concretamente avanti con un’offerta. Il figlio d’arte è atteso alla Continassa dopo aver avuto i giorni di permesso per il matrimonio. Adesso è il momento di discutere il suo futuro e arrivare a una decisione. La Juventus intanto è sulle tracce di un nuovo attaccante, anche lui figlio d’arte: si tratta di Giovanni Simeone, ultima idea di Giuntoli.

Il classe ’95 andrà in scadenza col Napoli a giugno 2026 e potrebbe rientrare nello scambio con Chiesa. La Vecchia Signora sta studiando uno scambio tra Chiesa e Simeone più un conguaglio di 10 milioni di euro che il Napoli dovrebbe sborsare nei confronti del club bianconero. Il ‘Cholito’ non è un titolatissimo ma nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter essere molto utile alla causa azzurra.

Anche con il contributo dei suoi gol è arrivato il tanto atteso scudetto sotto la guida di Spalletti, dove le sue prestazioni si sono rivelate preziose, soprattutto nel periodo di assenza di Victor Osimhen. Simeone, nel radar anche della Lazio, fa parte del progetto ma la suggestione Chiesa potrebbe far vacillare De Laurentiis che però dovrà sedersi al tavolo col suo ex dirigente Giuntoli, oggi rivale sportivo. Al momento il possibile scambio Chiesa-Simeone è solo una suggestione: in futuro, chissà…