Pogba alla Juventus, Calciomercato: Napoli e Real Madrid alleati

Paul Pogba alla Juventus: il ritorno è più lontano. Durante il calciomercato, Real Madrid e Napoli si aiuteranno a vicenda per portarlo a Zidane.

Continua la corte piuttosto serrata di Zinedine Zidane per Paul Pogba. Il tecnico dei Blancos, infatti, è sempre un nome caldissimo non solo per la Juventus, ma anche per il Real Madrid. Tra queste due società è pronto un vero e proprio scontro di mercato per accaparrarsi il talentuoso centrocampista francese campione del mondo. Il Napoli, però, indirettamente, potrebbe allearsi con le Merengues per spingere il mediano classe 1993 in Spagna.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Napoli aiuta Real Madrid

Ieri nella conferenza stampa post Juventus-Tottenham 2-3, il tecnico dei bianconeri ha dichiarato che potrebbero non essere finiti qui gli investimenti a centrocampo per i bianconeri, sebbene siano già arrivati Ramsey e Rabiot.

L’asta sembra essere quindi dietro l’angolo per due motivi: il fatto che sia i bianconeri sia gli spagnoli considerino ad oggi Pogba l’obiettivo numero uno di mercato per rinforzare il centrocampo e, secondo punto, l’incedibilità dichiarata più volte da parte di Solskjaer.

Il prezzo, insomma, dovrebbe schizzare alle stelle: 100 milioni di euro come base di partenza. Per questo motivo serve denaro fresco che, necessariamente, potrebbe arrivare dalle cessioni.

Se in casa della Vecchia Signora si fatica a trovare qualcuno da lasciar partire, in casa Real al contrario ci sono almeno 3 giocatori in uscita con cui fare enormi plusvalenze: Bale ed Isco sono i primi, anche se non sembra essere semplice trovar loro una destinazione, mentre James Rodriguez al Napoli sembrerebbe una via più semplice.

Proprio i partenopei quindi potrebbero fare un vero e proprio sgarbo ai bianconeri contribuendo indirettamente all’acquisto di Pogba al Real Madrid, con buona pace della Juve.

L’alternativa per gli spagnoli si chiama Eriksen, anche se al momento il profilo del giocatore del Manchester United sembrerebbe essere più adatto per il gioco del tecnico francese. Staremo a vedere: Juve, sei avvisata.

