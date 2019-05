Aaron Ramsey è stato il primo acquisto per la prossima stagione. Un grandissimo colpo da parte della società bianconera che ha portato a Torino uno dei centrocampisti più completi del panorama calcistico Europeo. Adesso tra i tifosi c’è la curiosità di sapere quale sarà il numero di maglia del gallese.

Ramsey ha scelto la numero 8?

I tifosi, come sappiamo benissimo, stanno attenti a tutto ciò che accade in squadra. In questo caso, in attesa di conoscere il nuovo allenatore, i bianconeri si chiedono quale sarà il numero di maglia di Aaron Ramsey. Infatti, oggi, con la famiglia, ha visitato l’Allianz Stadium e tra gli scatti pubblicati dal gallese potrebbe esserci anche un indizio sul nuovo numero di maglia. Il figlio, infatti, indossa la nuova maglia della Juve con la scritta “Papà” ed il numero 8.

Potrebbe essere un caso, ma sembra che il gallese abbia scelto il numero che fu di Claudio Marchisio grande beniamino del popolo bianconero. Un’eredità pesante per l’ex Arsenal che da tutti è stato considerato l’erede tecnico-tattico proprio del principino. Si attendono conferme, ma gli indizi portano a quel famoso numero 8.

