Gonzalo Higuain rimane alla Juventus? Sembra ormai questa la strada tracciata per il calciatore argentino che non sembra intenzionato a lasciare Torino.

Su di lui c’è sempre la Roma, con Alessandro Vocalelli che ha tracciato la situazione a Radio Radio: “Patrik Schick sarebbe più produttivo mandarlo a giocare, invece di tenerlo in panchina. Higuain? E’ giusto prendere un calciatore che oggi non sarebbe motivato a venire alla Roma? Petrachi mi sembrava chiaro, vuole solo gente convinta e l’argentino non lo è”.

Higuain alla Juventus? Calciomercato, Vocalelli: “Petrachi non vuole…”

Il Pipita sembra pronto a vestire la maglia bianconera dopo un anno diviso tra Milan e Chelsea. Sembra pronto a guadagnarsi tutto sul campo, dimostrando di essere giocatore convinto e di grande qualità.

Ci vuole del tempo per vederlo crescere, visto che praticamente per un anno è stato fuori forma, ma si è presentato bene al ritiro estivo tirato a lucido e in buona forma. Staremo a vedere se riuscirà a ripetersi con Maurizio Sarri che gli fece battere il record di 36 gol in Serie A.

