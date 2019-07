Mario Mandzukic Juve: un rapporto bellissimo che sta per finire. Il calciomercato porterà altrove il croato, ma la destinazione è inaspettata.

Mario Mandzukic ai saluti. L’attaccante croato della Juventus, infatti, ormai da tempo non rientra più nei piani di Maurizio Sarri e del nuovo corso. Per lui, guerriero di mille battaglie, è pronta una nuova avventura in una nuova squadra che probabilmente sarà inaspettata: stiamo parlando del Manchester United, dove sta per trasferirsi anche Paulo Dybala.

Mandzukic Juve, addio, Calciomercato: futuro al Manchester United?

La Vecchia Signora sembra aver scelto di trattenere Gonzalo Higuain e di lasciar partire Mario Mandzukic in direzione Manchester United. Il valzer delle punte bianconere è nel bel mezzo del compiersi soprattutto dopo l’addio ufficiale di Kean e quello sempre più probabile dell’ex Bayern Monaco.

I Red Devils stanno valutando con sempre più interesse il profilo del croato il cui ingaggio spaventa parecchi club interessati a lui ma non i londinesi: 6 milioni di euro per i bianconeri sono parecchi a bilancio, ma per lo United potrebbe essere una spesa tutto sommato accettabile per un profilo di primissimo piano.

La rivoluzione in casa Juve continua e Mandzukic è l’emblema di tutto questo: il numero 9 bianconero è sempre più lontano da Torino, dalla Continassa e da Maurizio Sarri, il quale gli preferisce di gran lunga il Pipita Higuain. Il Manchester United sta valutando il da farsi: affare in dirittura d’arrivo? Staremo a vedere, ma le premesse ci sono tutte.

