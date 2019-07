Lo scambio Dybala-Lukaku continua sempre più a prendere forma tra Juventus e Manchester United. Si inizia a parlare di cifre concrete dell’affare.

Lo scambio-Dybala Lukaku entra sempre più nel vivo: la trattativa è bollente e l’asse Torino-Londra è sempre più caldo. L’agente della Joya, Jorge Antun, è stato avvistato nella casa del Manchester United per limare gli ultimi dettagli, mentre per quanto riguarda il belga Lukaku non sembrano esserci più dubbi.

Scambio Dybala-Lukaku, Calciomercato Juventus e Manchester United: le cifre

Al momento le cifre del trasferimento dei due rispettivamente al Manchester United ed alla Juventus rimangono top secret ma possiamo ipotizzare che si aggirino intorno agli 80/90 milioni di euro, con buona parte del cartellino del nazionale belga classe 1993 che verrà pagato con quello della Joya (se non totalmente).

Quello che sorprende i tifosi bianconeri, sono le cifre relative all’ingaggio dell’argentino: in tal senso è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra le parti. I Red Devils promettono 8,5 milioni di euro a stagione, mentre Dybala per lasciare la Juve ne chiede non meno di 10.

Per quanto riguarda Lukaku, invece, l’ex giocatore del Chelsea sarebbe ormai totalmente convinto della nuova avventura in bianconero a tal punto da aver di fatto già trovato un accordo da tempo con la società di Corso Galileo Ferraris.

Resta da capire, però, di chi prenderà il posto: al momento l’indiziato numero uno è Mandzukic, che da tempo non rientra più nei piani di Maurizio Sarri, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Insomma, lo scambio Dybala-Lukaku è a un passo.

