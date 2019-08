Cancelo al Manchester City è un affare di calciomercato possibile e per questo la Juventus è alla caccia del sostituto: quattro giocatori nel mirino.

Sono davvero tanti i nomi in uscita con cui la Juventus potrebbe fare plusvalenza nelle prossime settimane. Moise Kean è un giocatore dell’Everton, Dybala e Mandzukic potrebbero finire al Manchester United e nelle ultime ore c’è un altro nome che potrebbe lasciare i bianconeri: stiamo parlando di Cancelo. Il terzino portoghese potrebbe finire al Manchester City: i bianconeri allora studiano un’alternativa nel caso in cui l’esterno partisse. Ecco i quattro possibili sostituti.

Cancelo al Manchester City, Calciomercato Juventus: quattro ipotesi

Il primo nome sul piatto dei bianconeri è quello di Matteo Darmian, terzino di proprietà del Manchester United da anni in uscita dai Red Devils. L’esterno classe 1989 rappresenta la soluzione low-cost made in Italy per la Vecchia Signora, in grado di fare bene entrambe le fasi, sia quella offensiva sia quella difensiva. Inoltre, fattore non marginale, potrebbe essere impiegato su entrambe le fasce.

Il secondo nome è quello di Bernat del Paris Saint-Germain. La prima stagione in terra parigina per lui è stata buona ma il terzino classe 1993 è tutto fuorché incedibile: pagato solo un anno fa 14 milioni di euro, davanti ad una proposta di 20 milioni di euro circa potrebbe partire.

Il terzo nome è un giocatore proprio del Manchester City classe 1991 ed in tal senso uno scambio potrebbe non essere poi un’utopia: Danilo dei Citizens al momento non è considerato titolare inamovibile da Pep Guardiola, al contrario di Cancelo che sarebbe invece un profilo più adatto al suo gioco.

L’ultimo nome è la soluzione che porta da Hysaj del Napoli. Il terzino albanese, infatti, è in piena diatriba con la società partenopea e per questo motivo vuole lasciare il club che gli aveva promesso la cessione in estate in un top club. Chi sarà il sostituto di Cancelo? Le prossime settimane saranno decisive.

