Il punto sulle cessioni e sul calciomercato Juventus: Fabio Paratici ha cinque giocatori in bilico che dovrà cercare di piazzare per fare cassa e non solo.

Il bilancio della Juventus non naviga in buone acque: ingaggi pesanti e tante cessioni che dovrebbero essere effettuate, tra giocatori fuori rosa ed elementi che non rientrano nei piani della società o, semplicemente, vogliono trovare più spazio rispetto a quanto fatto fino ad adesso. Il primo della lista, ovviamente, è Mario Mandzukic, ma ci sono anche Mattia Perin, Emre Can, Marko Pjaca e Demiral.

Calciomercato Juventus: Pjaca e Demiral in prestito: Mandzukic in bilico

Il primo nome da cedere assolutamente a gennaio è quello di Mario Mandzukic, con l’attaccante della Juventus che dovrà necessariamente dire addio ai bianconeri in quanto è fuori rosa ed il suo ingaggio è piuttosto pesante. L’MLS chiama, ma lui vorrebbe il Manchester United; il Borussia Dortmund è defilato mentre il Qatar lo riempirebbe di soldi che rifiuterebbe volentieri.

Il secondo della lista è Marko Pjaca, un altro ragazzo davvero sfortunato che ha visto limitare la propria carriera a causa di moltissimi infortuni. Il talentuoso croato classe 1995 verrà probabilmente ceduto in prestito per fargli ritrovare continuità di rendimento.

Il terzo nome è Mattia Perin, il portiere che in estate, con l’arrivo di Buffon, aveva ormai visto il suo spazio chiudersi definitivamente tra le fila dei bianconeri. Per questo motivo il ragazzo era stato ceduto al Benfica ma, non avendo superato le visite mediche, è dovuto tornare in bianconero, fuori rosa. Ora sembra che qualcosa si sia mosso.

Gli ultimi due nomi sono quelli di Demiral, che verrà ceduto in prestito se Chiellini riuscirà a recuperare in tempo, ed Emre Can, che ha molte squadre interessate sia in Premier League sia in Manchester United.

