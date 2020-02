Le dichiarazioni di Bonucci dopo Milan Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia: le parole del capitano dei bianconeri dopo la partita.

Ecco le parole di Leonardo Bonucci dopo la partita Milan Juventus 1-1 di Coppa Italia, gara valida come la semifinale d’andata. Il capitano dei bianconeri ha avuto modo di parlare soprattutto del gol realizzato, non senza polemiche, da parte di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore:

“E’ stato un gol importante fatto fuori casa, però non possiamo fare queste partite. Abbiamo concesso qualcosa di troppo, dobbiamo dare qualcosa in più, dobbiamo essere su tutti gli obiettivi.”

Ecco l’analisi del capitano dei bianconeri della partita di oggi contro i rossoneri a partire dal ko contro il Verona di campionato:

“Dopo la sconfitta di Verona oggi abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo fare qualcosa in più noi giocatori durante la settimana. La squadra deve continuare a crescere. Siamo in corsa su tutti e tre i fronti. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita e della palla, non innamorarsi del pallone tra i piedi. Poi negli ultimi 30 metri abbiamo i giocatori per fare la differenza.”

Sull’assenza Zlatan Ibrahimovic nella gara di ritorno:

“Sarà una perdita importante per il Milan ma dobbiamo guardare in casa nostra.

