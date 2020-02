Il fallo di Calabria su Cristiano Ronaldo era calcio di rigore per il tocco di mano del difensore in Milan Juventus? Sui social è bufera!

Ci sono tre motivi fondamentali per cui il fallo di mano di Calabria durante i minuti finali di Milan Juventus sulla mezza rovesciata di Cristiano Ronaldo da distanza ravvicinata che ha fatto toccare con la mano il pallone al difensore dei rossoneri.

Ricordiamo che l’arbitro è andato subito a consultare il VAR e, dopo aver visto le immagini, ha decretato il penalty che è valso l’1-1.

Il primo motivo è il fatto che ha toccato di mano, ovviamente; la seconda ragione è da ricercare nel fatto che è scoordinato e fa “volume” come si dice in gergo; la terza ragione, ma non meno importante, è il fatto che il braccio non è attaccato al corpo.

Sui social, però, è bufera con i tifosi rossoneri che non ci stanno e c’è molta polemica.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Video Gol Ronaldo Milan Juventus: rigore perfetto, CR7 nella storia

Fallo Calabria di mano, Milan Juventus: era rigore?

Il fallo di mano di Calabria sulla mezza rovesciata di Cristiano Ronaldo in Milan Juventus di Coppa Italia nei minuti finali ha fatto discutere tutti i tifosi che, sui social, hanno subito gridato allo scandalo.

LEGGI ANCHE: Fallo Rebic su Cuadrado era rigore? Milan Juventus: la moviola

Allo stesso tempo, però, dopo aver rivisto per bene le immagini, il rigore è sostanzialmente netto in quanto il tocco di mano c’è stato, sebbene a distanza ravvicinata.

Se non si vedono queste immagini al rallentatore si potrebbe pensare che ci sia un tocco con il costato, ma in realtà non è così: è tiro dal dischetto netto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE: Pagelle Milan Juventus Coppa Italia: i voti della partita

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK