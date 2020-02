Fallo di Rebic su Cuadrado in area era calcio di rigore? La moviola di Milan Juventus di Coppa Italia: il Var era intervenuto ma non convince i tifosi.

A metà del secondo tempo c’è stato un sospetto fallo di Rebic su Cuadrado durante Milan Juventus di Coppa Italia. Il presunto fallo è stato commesso in area di rigore dei rossoneri ed in molti tra i tifosi a casa ed allo stadio San Siro hanno urlato al calcio di rigore.

L’arbitro non l’aveva assegnato per poi andare a fare un silent check con il VAR che ha dato l’ok per proseguire. Il fallo riguarda una trattenuta che l’autore del gol dei rossoneri ha fatto sul colombiano. Dal replay, nonostante la scelta da parte della moviola in campo, rimane qualche dubbio in quanto la trattenuta della maglia effettivamente c’è stata, ma è anche vero che l’ex Chelsea si è un pochino lasciato cadere.

Fallo Rebic su Cuadrado Milan Juventus: era rigore?

Il fallo di Rebic su Cuadrado in Milan Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia, era rigore oppure no? L’arbitro non l’ha concesso ma è anche vero che ci sono moltissimi dubbi che sicuramente faranno davvero molto discutere anche nel post partita: Sarri o qualche giocatore dirà qualcosa su questo episodio che poteva cambiare la partita? Staremo a vedere.

