Vinicius Junior segna nel Clasico e dedica il gol a CR7: “Il mio idolo”

Segna un gran gol nella sfida più sentita del campionato spagnolo e come dedica speciale pensa proprio a lui: CR7. “È il mio idolo” dice il brasiliano.

El Clasico di Spagna ovvero la sfida più sentita non solo a livello nazionale ma a livello europeo. Siamo a Madrid e il Real sta affrontando il Barcellona sotto gli occhi di CR7 (in tribuna) per la prima volta dal suo addio. Il Real vince dominando con un netto 2 a 0. Il gol ma sopratutto l’esultanza del brasiliano Vinicius Junior non passa inosservata, la dedica è speciale proprio perché è indirizzata al fantasista portoghese, ancora oggi acclamato e mai dimenticato dai suoi ex tifosi.

Vinicius Junior ha realizzato un gol che è già nella storia, una dedica nell’esultanza al fenomeno portoghese che è proseguita anche sui social con un post su Instagram dedicatogli, con la didascalia “il nostro idolo Cristiano”. Innegabile che a Madrid quel numero 7 non è mai stato del tutto dimenticato e, forse, questa invocazione continua è una chiaro messaggio e una voglia irrefrenabile di rivederlo a vestire la casacca dei blancos. Ma d’altronde la storia fatta da Cristiano Ronaldo insieme al Real è qualcosa di ben noto a tutti, un susseguirsi di record che ha permesso al Real di vincere tre Champions di fila. La partita del Clasico è da sempre un match speciale in Spagna e infatti questa vittoria con un gol di Vinicius al 71′ e poi decisa poi nel recupero da Mariano Diaz ha permesso al Real Madrid di allungare di 1 un punto sul Barcellona prendendo la testa della classifica. La presenza di CR7 in tribuna ha portato bene in casa a Madrid e speriamo potrà fare lo stesso anche nel ritorno di Champions della Juventus contro il Lione, che ricordiamolo sarà a Torino. Partita di vitale importanza sia per le sorti della Juventus in Uefa Champions League e sia per Sarri che in caso di sconfitta potrebbe rischiare seriamente il posto sulla panchina bianconera. Tifosi e staff sono fiduciosi e la presenza di un CR7 in forma stile remuntada contro l’Atletico dell’anno scorso è di vitale importanza.

