Dybala, Bentancur e Demiral. Sono questi i tre calciatori che, nonostante una stagione attualmente non rosea, hanno incrementato il loro valore di mercato.

La stagione non è certo delle migliori, anzi, la squadra di Maurizio Sarri fatica sia nel gioco che nei risultati, nonostante sia ancora tutto aperto: dalla corsa alla Champions, al campionato e per finire alla Coppa Italia, tutto appare -comunque- appeso ad un filo, con risultati non di certo soddisfacenti. Ma in questo demerito ci sono anche dei pregi, infatti, tre componenti della rosa bianconera hanno visto incrementare il loro cartellino di mercato, secondo quanto riferito da Transfermarkt i calciatori sono Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e di Merih Demiral.

Juve, tre calciatori della rosa hanno aumentato il loro valore di mercato

Paulo Dybala classe 1993 attaccante argentino ha visto salire il proprio valore di mercato dai precedenti 85 milioni del cartellino ai 90 attuali, un vero e proprio tesoretto in casa bianconera che nel caso, speriamo di no, di un eventuale cessione potrebbe fare cassa faraonica. Ma siamo certi che la società punterà ancora forte su di lui. Rodrigo Bentancur classe 1997 è il centrocampista più desiderato dal Barcellona che giusto un anno fa provò l’assalto, il suo valore di cartellino è salito vertiginosamente, dai precedenti 20 milioni ora ne varrebbe almeno 50, più del doppio, un vero e proprio pilastro dell’attuale centrocampo bianconero che farebbe le fortune di qualsiasi centrocampo con la sua grinta e velocità. Merih Demiral classe 1998 è stata invece la scommessa vinta dalla Juventus, un vero e proprio predestinato. Dal carisma evidente il difensore centrale ha dimostrato fin da subito di sapersi adattare perfettamente allo stile juventus, facendosi trovare pronto e all’occorrenza. Prima del suo infortunio causa rottura del crociato, Sarri lo faceva giocare titolare. Il suo valore del cartellino sarebbe salito alle stelle, anche lui più del doppio. Dai precedenti 20 milioni ora ne vale almeno 40-50. Giocatori che probabilmente non saranno mai ceduti vista la certificata qualità in campo ma sentore di come a Torino, nonostante un periodo non del tutto roseo sui risultati, qualcosa di positivo c’è, ed è proprio la valorizzazione del propri giocatori, scommesse vinte da società e dirigenti.

