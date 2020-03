L’11 marzo del 1900 la Juventus giocava la sua prima partita ufficiale della stroria nel campo di Piazza D’Armi, i bianconeri hanno ricordato questo evento.

120 anni di storia bianconera. In quel lontanissimo 1900 nel campo di Piazza D’Armi si disputava la prima partita ufficiale della storia bianconera. Con un post su Instagram la società torinese ricorda quel magico e evocativo momento con tanto di foto raffigurativa della squadra dell’epoca. Una storia di successi che continua tutt’ora.

Juve, 120 anni dalla prima partita nel campo di Piazza D’Armi

La foto della storia, la prima partita dei bianconeri in un match ufficiale, il campo era quello di Piazza D’Armi a Torino. Da lì in avanti la società bianconera, oltre a scrivere la storia per il calcio italiano, si è consacrata anche a livello internazionale. Oggi più che mai diventa NECESSARIO glorificare le radici, da dove tutto è iniziato e da dove tutto continuerà. Juventus unico grande amore oggi come 120 anni fa.

