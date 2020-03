Il centrocampista su Instagram ha voluto salutare e confortare il compagno di squadra con un post, sottolineando l’importanza di non sottovalutare il virus.

Il centrocampista bosniaco su Instagram ha voluto salutare il suo compagno Daniele Rugani, recentemente infatti è stata confermata la sua positività al Coronavirus, ora fortunatamente sta bene ed è in isolamento insieme al resto della squadra bianconera. Il post dedica su Instagram del bosniaco: “Doveva arrivare ed è arrivato, forte e rumoroso per farci capire che stavamo sbagliando. Non commettiamo l’errore di sottovalutare questo problema, ascoltate attentamente chi sta vivendo questa emergenza”. In questo modo Miralem Pjanic ha ricordato il compagno di squadra, dopo un saluto e un augurio di pronta guarigione è arrivata anche la legittima raccomandazione per chi, come noi, sta vivendo questa triste epidemia.

Juventus, il messaggio di Pjanic a Rugani conquista i social

Sono innumerevoli i messaggi di solidarietà inviati al difensore italiano da tifosi e non, davanti a momenti come questi è legittimo sentirci tutti uniti al di là dei colori. Il bosniaco Miralem Pjanic ha ritenuto necessario rincuorare il proprio compagno con un bellissimo messaggio social sottolineando che, citando testuali parole, “Si è squadra anche in momenti come questo” inoltre il centrocampista ha voluto sottolineare l’importanza di non sottovalutare questa terribile epidemia riportando un’altra squadra in evidenza, cioè quella dei medici, che 24 ore su 24 stanno lavorando a salvaguardare la salute di tutti. Si tratta di una foto di gruppo di giovani medici in prima linea evidenziando ancora una volta le testuali parole: “non commettiamo l’errore di sottovalutare la situazione, ascoltiamo attentamente chi sta vivendo questa emergenza”. Messaggio che ha colpito positivamente tutto il web e anche i suoi ex compagni come Claudio Marchisio molto attivo sui social in ambiti umanitari. La squadra, come detto in precedenza, è attualmente in isolamento preventivo al JHotel alla Continassa. Come riportato dallo stesso difensore e dalla fidanzata con post social, Daniele Rugani sta bene ed è anche lui in isolamento preventivo, nonostante gli sia stata diagnosticata la positività al virus.

