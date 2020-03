L’appello del difensore Daniele Rugani a favore della raccolta fondi per gli ospedali di Torino pubblicato sul profilo Twitter della Juventus.

Nonostante sia stato da poco riscontrato positivo al Covid-19 e quindi, attualmente in quarantena, Daniele Rugani ha voluto comunque lanciare un messaggio ai tifosi ed appassionati sportivi, un videomessaggio social (tramite la pagina Twitter della Juventus) dove sottolinea l’impotenza che hanno le donazioni in questo momento così delicato causa epidemia del Coronavirus. Daniele Rugani e Juventus stanno contribuendo alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte.

Rugani, l’appello video tramite i social della Juventus

L’importanza della donazione e già nel suo attuale motto “distanti ma uniti” ed infatti nonostante la quarantena Daniele Rugani ha dimostrato di voler dare lo stesso il suo contributo. Una battaglia che ci vede uniti, al di là di tutto, ed è proprio in questo momento che si distinguono anche le grandi persone, come lo stesso Daniele ha dimostrato di essere. Che possa essere di buon auspicio per tanti tifosi, adesso un aiuto collettivo è quello che serve.

