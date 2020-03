Champions League, ecco le possibili soluzioni

L’Uefa ieri ha deciso per lo stop e la sospensione di Champions League ed Europa League. Ma quali possono essere le possibili soluzioni?

La Uefa, attraverso un comunicato emanato nel giornata di ieri, ha deciso di sospendere, fino a data da destinarsi, sia Champions League che Europa League. Ma quali possono essere le soluzioni, in primis per la massima competizione europea? Secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, le idee sarebbero principalmente tre. La prima prevede una ripresa regolare, fissata per il 7 o il 14 aprile, con il completamento degli ottavi (ritorno per chi ha già disputato l’andata, gara secca per chi non l’ha fatto), quarti in gara secca e poi semifinali e finali giocate regolarmente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Lega Serie A: “La stagione terminerà nei prossimi mesi”

Champions League, ipotesi final four?

La seconda soluzione prevederebbe una final four dopo i quarti di finale, che si disputerebbe a Istanbul in pochi giorni. Il terzo piano consisterebbe in una final eight tra le qualificate, che si svolgerebbe in dieci giorni. Insomma, una serie di proposte che la Uefa dovrebbe maturare nella giornata di martedì. Non possono ovviamente essere escluse altre strade. L’obiettivo sembra essere comunque quello di portare il tutto al termine.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK