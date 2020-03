L’obiettivo è dichiarato, il fantasista portoghese vuole alzare la Champions con i bianconeri, per farlo è disposto a finire la carriera a Torino.

CR7 fino al 2024! Il fantasista ha un obiettivo concreto, arrivare a vincere la Champions con i bianconeri e riportare la Vecchia Signora ai fasti di un tempo, facendole alzare quel trofeo dalle grandi orecchie che manca da troppo, troppo tempo. Le indiscrezioni che arrivano sono molto concrete, infatti l’obiettivo del campione sarebbe quello di continuare la sua avventura in bianconero fino a quando il fisico glielo permetterà, infatti nel 2024 Cristiano avrà 39 anni. Sappiamo che l’eta non è di certo un ostacolo e dopotutto Ronaldo – anche adesso – sta dimostrando di essere al top della condizione decidendo in qualsiasi competizione, collezionando record su record. L’obiettivo è quello di trattare già adesso un rinnovo di contratto con l’eventuale prolungamento fino al 2024.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Coronavirus, Corsi: “Ho sentito Sarri, la situazione contagi è complicata”

Juventus, Cristiano Ronaldo fino al 2024 per vincere la Champions!

CR7 sta dimostrando grande affiatamento per la maglia bianconera e nonostante le voci, decisamente meno concrete, di un suo allontanamento da Torino nella prossima stagione, la verità che il portoghese -giorno dopo giorno- dimostra fedeltà e volontà di continuare in bianconero, arrivare ad un obiettivo preciso, vincere la Coppa che tifosi e staff sognano da tanto tempo. L’obiettivo è di vincere ancora e già nell’immediato, infatti il portoghese vorrebbe trattare un rinnovo di contratto col preside Agnelli, così da prolungare di altri due anni la sua permanenza a Torino. La notizia è stata anticipata dal Sun ma è anche ripresa da Tuttosport. Per molti l’avvento di Cristiano a Torino veniva etichettato come parentesi a conclusione di una grande carriera, ma la realtà parla chiaro: Ronaldo vuole fare la storia aumentando i propri record e portare la Juventus in vetta all’Europa, così come fece con il Real e non si farà certo ostacolare dal fattore età. CR7 è il migliore al mondo e lo sta dimostrando proprio grazie a questa mentalità vincente, d’altronde era arrivato a Torino anche per questo motivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Champions League, c’è la data della nuova finale ad Instanbul

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK