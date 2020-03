Juventus Calciomercato, Pogba addio allo United: fissato il prezzo

Come dicevamo le società a volere fortemente il francese sono proprio la Juventus e il Real Madrid, da tempo i bianconeri sognano un clamoroso #comeback del polpo, voluto fortemente da staff e tifosi, ma in una recente intervista il procuratore Mino Raiola ha rilasciato dichiarazioni che non fanno contenti i tifosi juventini, infatti Raiola ha dichiarato che la prossima stagione porterà un gran colpo in casa Blancos: “I rapporti con il Real Madrid sono ottimi. Voglio portare un grande calciatore al Real, lo voglio portare a titolo definitivo e proverò a portarlo questa estate. Ho grande rispetto del club”. Parole che per molti corrispondono proprio al profilo del Polpo, ma c’è da dire che la volontà del giocatore sarebbe quella di tornare a Torino, dove per altro è amato e si è confermato campione, almeno così sembra, visto che l’altro giorno in solidarietà al compagno di Nazionale Matuidi ha deciso di allenarsi con la maglia della Juventus. Il video Instagram pubblicato dal Polpo era un autentico desiderio verso la squadra che l’ha consacrato e che lo ha, letteralmente, coccolato. Un #comeback unanime che però non sarà di certo facilitato dall’inserimento del Real Madrid, infatti sarebbe il nome in cima alla lista, voluto fortemente da Zinedine Zidane. Si prospetterà dunque un vero e proprio duello di mercato fra Juventus e Real.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, guai per Cr7 e il Pipita: fermo di almeno 14 giorni dal loro ritorno