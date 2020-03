L’esodo dei calciatori della Juventus fuori dall’Italia causa Coronavirus continua: anche Douglas Costa è tornato in Brasile.

Anche l’esterno brasiliano lascia l’Italia causa emergenza Coronavirus, ora sono in cinque. Dopo Cristiano Ronaldo in Portogallo, Khedira, Pjanic e Higuain anche il brasiliano lascia l’Italia per l’emergenza sanitaria del Covid-19 che sta colpendo la nostra nazione. Un periodo decisamente complicato a fronte di un’emergenza sanitaria senza precedenti, le preoccupazione sono tante e la sospensione del campionato ancora a data da destinarsi sta creando molti esodi di giocatori bianconeri, ora si è aggiunto anche l’esterno brasiliano Douglas Costa.

Juventus, Douglas Costa: “Anche lui è tornato in Brasile”

Come sappiamo sono due i giocatori della Juventus ad aver contratto il Coronavirus, stiamo parlando di Rugani e Matuidi (entrambi in isolamento fiduciario) che ora stanno bene. Ovviamente dopo la notizia della positività di Rugani tutta la squadra ha fatto il tampone, lo stesso Douglas che è risultato negativo. Non appena venuto a conoscenza dell’esito negativo ha chiesto alla società di lasciare temporaneamente l’Italia per tornare in Brasile ed incontrare la figlia che non vede ormai da qualche mese, la società naturalmente ha dato il benestare. Ora all’emergenza Coronavirus si aggiungeranno, nell’eventualità della ripresa imminente del campionato, gli stop di 14 giorni di 5 giocatori della Juventus, infatti, a tutela delle persone il decreto governativo vigente impone un isolamento fiduciario da tutti coloro che entreranno nel nostro paese anche qualora non presentassero sintomi del Coronavirus. Una realtà davvero traumatica che speriamo si concluda il più presto possibile con la speranza di tornare sul campo con tutti i titolari, infatti la Lega starebbe valutando un eventuale prolungamento del campionato in estate visto che ormai gli Europei si giocheranno il prossimo anno.

