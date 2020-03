Causio, le parole del Barone: «Juve e Lazio meglio dell’Inter. A Ronaldo…»

L’ex centrocampista della Juventus, Franco Causio, commenta così le vicende bianconere. «Rosa vasta e anche senza la sosta non sembrava avere problemi».

Dalle colonne di Gazzetta dello Sport il “barone” Franco Causio commenta le vicende che vedono la Juventus in testa alla classifica. «Fino a quando hanno giocato, Lazio e Juventus si sono mostrate le più forti. L’Inter mi sembra più in difficoltà rispetto a queste due squadre. E la Lazio ha giocato ancora meglio e convincendo maggiormente rispetto alla Juve. Va detto che i bianconeri hanno una rosa molto forte e più abituata a queste volate. Dal canto suo, però, la Lazio è quella che ha messo maggiormente in difficoltà la squadra di Sarri. Sarà qualcosa di completamente diverso perché tutto si riazzera e si riparte per un campionato di dodici partite. Non è facile da preparare dal punto di vista atletico perché i giocatori sono fermi in questo momento».

Causio e la Juventus attuale

Causio poi continua la sua analisi scherzando sulla convivenza con Higuain. «Insieme? Perché no? Causio a destra e Ronaldo a sinistra con in mezzo una punta con Higuain. Sarebbe un grande attacco. E con i miei cross CR7 si sarebbe trovato molto bene, segnando ancora di più».

