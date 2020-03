Tre nomi sul taccuino di Paratici, tre i giovani sondati: Tonali, Hernandez e Haikimi. Si prospetta un mercato sempre più improntato al futuro.

Sono tre i nomi caldi ma sopratutto improntati al presente e al futuro della Juventus, infatti il ds Paratici avrebbe richieste speciali, tutti giovani così da svecchiare una rosa sempre più over 30. I nomi per il calciomercato del prossimo anno sono quelli di Hernandez, Tonali e Hakimi. Già com’è successo lo scorso anno con gli acquisti di De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero la dirigenza bianconera ha optato per una politica di ringiovanimento, rivoluzionando in parte la rosa. Senza dimenticare l’acquisto di un altro giovane molto importante comprato a gennaio, Dejan Kulusevski. Per il mercato della prossima stagione sono tanti i nomi in ottica Juventus presente e futuro, attualmente uno dei più discussi è certamente quello del centrocampista italiano Sandro Tonali, un predestinato per molti, già ci sono le conferme. La società dove attualmente milita (il Brescia) lo valuta intorno ai 50 milioni e ai bianconeri piace e non poco, infatti siamo certi che sarà uno dei nomi più chiacchierati nei prossimi mesi. Fra i profili che nessuno si aspettava invece, spunta l’esterno sinistro del Milan Theo Hernandez e l’ultimo -ma non banale- quello di Hakimi, ora in forze al Dortmund ma in proprietà del Real Madrid. Juve dunque sempre più in proiezione futuristica, puntando giovani già certificati che sono destinati a diventare i fuoriclasse del domani.

Secondo il giornalista Massimo Pavan i bianconero potrebbero continuare ad investire su giovani di prospettiva ma che hanno già dimostrato il proprio valore nei club dove militano attualmente, Theo Hernandez ad esempio ha dimostrato già questa stagione di essere giocatore di enorme qualità tecnica, arrivando in poco tempo ad una valutazione del cartellino di 40 milioni di euro. Prezzo quasi raddoppiato invece per Hakimi, terzino destro ormai consacrato del Dortmund, che come ricordavamo è ancora di proprietà del Real, il suo cartellino ammonta agli oltre 60 milioni di euro. Ma naturalmente il nome più caldo è sopratutto quello di Sandro Tonali che piace molto al ds bianconero, che da quando sembra, farà di tutto per farlo vestire bianconero la prossima stagione.

