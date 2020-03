In questi brutti momenti di emergenza sarebbe sparita la salma dell’ex patron del Real Madrid Sanz deceduto, purtroppo, a causa del Coronavirus

Anche la Spagna come l’Italia sta soffrendo l’emergenza del Coronavirus, infatti, Madrid è -per il momento- una delle città più colpite dall’espandersi del virus. Da Madrid arriverebbe anche una macabra e strana denuncia, sarebbe sparita la salma dell’ex patron del Blancos, Sanz purtroppo deceduto lo scorso 21 marzo a causa proprio del Coronavirus. A denunciare la scomparsa della salma sarebbe il figlio Lorenzo che ha svelato annunciando in televisione un appello perché sia fatta luce sul caso e si possa, quindi, procede con la cremazione.

Giallo Real Madrid, dopo la morte del presidente Sanz: “Non si trova la salma!”

A riportare la notizia è la Gazzetta Dello Sport , come riportato, inizialmente avrebbero dovuto cremare il corpo dell’ex presidente il 24 marzo lì a Madrid, ma che poi per problemi di cerimonia rimandata per il collasso delle istituzioni funerarie causato, purtroppo, dall’altissimo tasso di decessi, la cremazione avrebbe dovuto avvenire al cimitero dell’Escorial. Oggi però il figlio di Sanz ha fatto sapere che la salma di suo papà è scomparsa e nessuno sa dove si trovi. Lorenzo ha poi lanciato un appello affinché il giallo venga risolto e si possa, dunque, procedere alla cremazione.

