L’ipotesi di ufficializzata l’apertura del mercato fino al 31 dicembre 2020 potrebbe diventare concreta, ecco i piani della Juventus per il calciomercato

Il calciomercato a causa dell’emergenza sanitaria del nostro paese potrebbe ufficializzare l’apertura fino al 31 dicembre 2020. Molte squadre dovranno rivoluzionare il loro piano d’azione sia in entrata che in uscita. Il sogno dei bianconeri a centrocampo rimane sempre quello di Paul Pogba che se tutto andrà come deve andare potrebbe essere acquistato con calma e a prezzi più agevoli. Si allungano anche i tempi delle decisioni per rinnovi e prestiti. E non è detto che sia sempre un bene. L’eventuale finestra di mercato allungata giocherebbe a favore di calciatori in uscita nei rispettivi club, come ad esempio Higuain, infatti sappiamo che il club lo cederebbe a cifre considerevoli ma lui, allo stesso tempo, resterebbe volentieri altre due stagioni prima di concludere la carriera eventualmente negli Stati Uniti. Una rivoluzione anche finanziaria, infatti l’emergenza del Coronavirus graverà negativamente a livello generale e sia le mosse in entrata che in uscita dovranno essere gestite con parsimonia ed eventuali scambi, l’idea di “scambi stile NBA” è la proiezione futura del calciomercato secondo il ds bianconero Paratici.

Calciomercato Juventus: “Come cambiano le strategie per le squadre”

Un altro nome in entrata per i bianconeri è naturalmente quello di Icardi, sogno e obiettivo concreto. Il PSG lo dovrebbe riscattare dall’Inter e successivamente cederlo alla Juventus per una cifra non inferiore ai 65 milioni, prezzo stabilito per il cartellino. Ma questo prolungamento del calciomercato potrebbe dare effetti contrastanti, infatti, i giocatori avrebbero più tempo di riconfermarsi, quei calciatori che magari erano sulla lista dei cedibili, ora, avranno il tempo opportuno di dimostrare di poter servire ancora alla causa, dunque occhio ad un eventuale ripensamento del Psg. Rabiot, ad esempio, potrebbe essere uno di questi, pensando alla rosa bianconera. Non sarebbe un affare – di certo – cederlo in questo momento, dove il valore di mercato è al ribasso, una seconda chance è possibile soprattutto per convincere Sarri. Un calciomercato che avrà effetti contrastanti, ci potranno essere scambi pazzeschi come riconferme e prolungamenti di contratti di giocatori che sembravano -ormai- partenti. L’emergenza sanitaria del Coronavirus vincolerà per forza di cose ogni mercato europeo ma fra i tanti lati (economici) negativi c’è anche la possibilità di ritentare con calciatori che probabilmente non avevano convinto e con la seconda chance potranno finalmente dimostrare il proprio valore.

