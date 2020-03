La Roma fa muro, almeno questa stagione, per l’esterno Zaniolo. Come sappiamo il calciatore è nei mirini bianconeri da tempo ma la pista sembra complicarsi.

La Juventus è interessata da tempi non sospetti all’acquisto del cartellino di Nicolò Zaniolo classe ’99 vero gioiello della Roma e del calcio italiano. I giallorossi sono pienamente consapevoli del tesoretto a disposizione no vorrebbe cederlo nemmeno a cifre importanti, almeno per questa stagione. Da un sondaggio fatto da Calciomercato.com pare infatti che il club giallorosso avrebbe deciso di blindare il proprio calciatore e, quindi, di resistere anche a cifre importantissime. La Juve e lo stesso Paratici, come sappiamo, non hanno mai negato di essere interessati al profilo di Zaniolo ma, almeno per quest’anno, l’operazione sembra complicarsi.

Juventus Calciomercato, Zaniolo: “La Roma frena, si complica la pista?”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juve, Ramos: “Rinnovo con il Real a rischio, i bianconeri osservano pronti al colpo”

Zaniolo avrebbe anche accettato le lusinghe dei bianconeri ma complice un infortunio al crociato che l’ha visto uscire prima del dovuto da una stagione dove stava dimostrando di essere il vero protagonista della sua squadra, la Roma, almeno per il prossimo anno, avrebbe deciso di ripuntare forte su di lui. D’altronde i giallorossi sono i primi consapevoli delle qualità di Zaniolo che dal conto suo vorrebbe riconfermarsi nella squadra che l’ha reso celebre così da lanciarsi definitivamente nell’olimpo del calcio. I bianconeri rimangono però alle porte, se non dovessero riuscire nell’impresa quest’anno avranno comunque sempre la volontà di provarci nelle prossime finestre di mercato, salvo sorprese dell’ultima ora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Icardi intriga la Juventus, ma le alternative non mancano

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK