Calciomercato, dalla Spagna: “ter Stegen addio al Barca? Juve in polpe”

Il portiere Ter Stegen e il Barcellona non sono mai stati così lontani, si discute sul prolungamento del contratto ma ancora non c’è nessun accordo!

Il portiere Marc-Andé ter Stegen e il Barcellona stanno discutendo sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2022, ma a quanto filtra da un sondaggio fatto da Calciomercato.it, in Spagna non sembra ancora essere arrivata l’intesa. Il 27enne diventa, dunque, un autentico caso di mercato visti i suoi continui rifiuti nei confronti del Barcellona, sempre secondo le indiscrezioni, il tedesco avrebbe rifiutato anche l’ipotesi di un prolungamento fino al 2025. Juve naturalmente alla finestra, ter Stegen è stato più volte accostato alla Juventus, anche se recentemente i bianconeri hanno prolungato il contratto di Szczesny fino al 2024. Sarebbe una vera e propria occasione di mercato data la qualità del profilo e la situazione al Barcellona, per il momento, compromessa.

Le volontà del nazionale tedesco sono quelle di avere un ingaggio vicino ai top player della squadra e, quindi, avrebbe già rispedito al mittente l’offerta del prolungamento del Barcellona fino al 2025. Purtroppo l’emergenza sanitaria del Coronavirus che sta paralizzando la nostra nazione è diventata caso mondiale. Data la delicata situazione economica che tutto il mondo del calcio sta vivendo in questo momento, il Barcellona sta frenando la trattativa. Naturalmente il portiere titolare rimane sempre lui, che con i blaugrana ha già scritto capitoli importanti vincendo praticamente tutto quello che si può desiderare, ma se la questione del rinnovo dovesse compromettersi del tutto, ecco che entrerebbe in campo la Juventus, già più volte dimostratasi affascinata dal profilo del tedesco. Oltre ai bianconeri sono tanti però i club interessati, il Bayern Monaco, che sta vivendo problemi simili col suo attuale portiere Manuel Neur, e a sorpresa, il Chelsea di Frank Lampard che già sta pensando ad un altro obiettivo per il futuro bianconero, sempre nel ruolo, cioè Gianluigi Donnarumma.

