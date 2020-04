L’attaccante Harry Kane sarà il nome delle fantasie di calciomercato di molte squadre nella prossima finestra di mercato, arrivano le quote dei bookmakers.

Un vero e proprio fuoriclasse. Harry Kane sarà uno dei calciatori più desiderati della prossima finestra di calciomercato estiva. L’attaccante inglese del Tottenham è arrivato ad una quota realizzativa in porta senza precedenti storici, infatti ha superato qualsiasi record in premier, con i suoi soli 26 anni ha già realizzato 136 gol essendo, a tutti gli effetti, il fenomeno della nazionale inglese. Un autentico fuoriclasse che farebbe la fortuna di un sacco di squadre che militano a livelli internazionali. Infatti i bianconeri sembravano essere una delle tante pretendenti in polpe per l’acquisto di Harry Kane, e intanto sono già arrivate le quote dei Bookmakers. Una delle possibili destinazioni future di Kane potrebbe essere, ovviamente, il Real Madrid, l’avvento a Madrid dell’inglese è dato a quota 5,50. I bianconeri, purtroppo, non vengono di certo favoriti per il passaggio di Kane in bianconero.

Calciomercato Juventus, futuro Kane? C’è la quota dei bookie

Purtroppo i bianconeri, infatti, sarebbero fuori dalle possibili destinazioni di Kane. Oltre al Real Madrid, fra le nuove avventure dell’inglese, secondo i bookmakers spiccano specialmente due club inglesi: le due di Manchester. Lo United è dato a 6, mentre invece il City leggermente più alto con la quota di 7,50. Molto più alto è invece il Bayern Monaco quotato a 8,5. Non bisogna dimenticare però il Barcellona che sembra essere l’altra vera rivale del calciomercato del Real Madrid, infatti la sua quota è data 6,5. I blaugrana starebbero già cercando l’erede e sostituto di Suarez, ormai prossimo alla partenza. Quale migliore acquisto per garantire certezze e qualità in attacco se non un profilo come Harry Kane. Purtroppo i bianconeri, almeno per il momento, sembrano fuori dai giochi anche se l’idea ha sempre affascinato e siamo sicuro che, nell’eventualità, Paratici e società sfrutteranno tutte le carte a disposizione per portare Harry Kane sotto la Mole facendo felici i tifosi.

