Zidane vuole fortemente il francese a Madrid per la prossima finestra di mercato, Pogba e il suo agente sembrano avere le idee chiare sul futuro

Ovviamente non si parla di un rifiuto alla Juventus, Pogba è sempre molto attaccato all’ambiente e ai tifosi ma soprattutto alla città, con cui, ha dimostrato avere sempre molto feeling, ma da quanto filtra nelle varie indiscrezioni, per il momento, il futuro del Polpo, che è quasi certamente sarà lontano da Manchester, porterà a Madrid e non più in Italia come tutti vogliono e speravano.

Calciomercato Juventus: Pogba? Priorità Real Madrid

Mino Raiola più volte in contatto negli ultimi tempi con i blancos ha evidenziato un fattore importante, quest’anno porterà al Real un grande colpo. Con l’emergenza sanitaria in corso, molti dei piani di mercato verranno per forza di cose rivoluzionati e al netto di possibili ricadute economiche finanziarie il futuro di Paul Pogba sarà quasi certamente lontano da Manchester questa estate. Per il club il rischio di perderlo a zero nel 2021 è troppo grande, dunque vorrebbero venderlo già nella prossima finestra di mercato alla cifra che ammonterebbe intorno ai 100 milioni. Denaro che ovviamente il Real Madrid sarebbe disposto a versare nelle casse dello United, per investire su un grande giocatore voluto fortemente, e come primo nome nella lista, di Zinedine Zidane.

