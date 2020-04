Dato l’ormai ottimo rapporto fra i due club, il Barcellona offre alla Juve due giocatori che potrebbero essere l’affare della prossima finestra di mercato

I buoni rapporti fra bianconeri e blaugrana sono ormai consolidati da anni, i due rispettivi club si sono scambiati in più finestre di mercato giovani di prospettiva e hanno intavolato vere e proprie trattative insieme, con tanti possibili scambi e proposte continuative. Ora come filtrava già a gennaio al Barcellona piace molto un giocatore della rosa bianconera, stiamo parlando di Federico Bernardeschi, esterno che farebbe comodo in Spagna. L’ipotesi di portarlo in blaugrana già a gennaio sembrava fattibile, con lo scambio con Rakitic ma poi la trattativa sfumò all’ultimo. Tuttavia i bianconeri sono rimasti ancora attenti su possibili opportunità in uscita dal Barcellona e negli ultimi giorni i catalani hanno confermato la possibilità di cedere due preziosi titolari, acquisti realizzabili già nella prossima finestra estiva di calciomercato. Stiamo parlando del centrocampista Rakitic e del difensore Umtiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lippi: «Campionato riparta a Covid-19 sconfitto. Ma senza playoff»

Calciomercato Juventus, proposti due calciatori del Barcellona

Quanto viene alla luce dalle varie indiscrezioni di mercato infatti vede il Barcellona proporre Umtiti e Rakitic ai bianconeri. Il croato, come già sapevamo è in uscita da tempo e vorrebbe venire in Italia, accetterebbe – di conseguenza – molto volentieri la corte della Juventus e data la difficoltà nel settore a mediana conquisterebbe grandi spazi garantendo l’esperienza necessaria per giocare la Champions. Umtiti nonostante sia un altro grande giocatore, per il momento, non sembra essere la priorità, proprio per tipo di caratteristiche del difensore, già comunque molto corteggiato in Premier League. Certamente da qui a luglio i bianconeri avranno modo di parlare con il Barcellona per intavolare nuove proposte, magari con eventuali scambi, ma l’unica certezza che traspare è che fra i due club ci sia intensa da qui al futuro. Con la piena consapevolezza di rispettare le sicure restrizioni economiche che graveranno sull’economia calcistica, data l’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo. Come sappiamo Juventus e Barcellona sono fra le prime squadre ad essersi mosse concretamente, diminuendo drasticamente, almeno per il periodo dell’emergenza sanitaria, lo stipendio dei propri giocatori. Il Barcellona è arrivato a diminuirlo anche del 70%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Kurzawa si allontana?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK