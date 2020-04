Dalla Spagna rilanciano la possibilità di vedere James Rodriguez vestire la maglia bianconera per la prossima finestra di mercato, cosa c’è di vero?

James Rodriguez non sembra più rientrare nei piani dell’attuale allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, il giornale molto vicino all’ambiente madrileno AS ha rilanciato un indiscrezioni che vedrebbe il colombiano molto vicino ai bianconeri e al Napoli per la prossima finestra di mercato. Ma a quanto risulta, almeno attualmente, i bianconeri hanno altri piani per il mercato ma il giocatore continua comunque a piacere e se capitasse l’occasione favorevole, non si tirerebbero – di certo – indietro.

Calciomercato Juventus, James Rodriguez: Dalla Spagna rilanciano

Già da tempo era nell’aria ma ora è praticamente ufficiale, James Rodriguez non fa più parte dei piani del mister Zidane che vista la grande qualità in rosa, soprattutto in fase offensiva, può permettersi clamorose rinunce, e nonostante le sopraffini qualità del calciatore colombiano, James non sembra essere più destinato a vestire la maglia del Real Madrid per la prossima stagione. Dunque l’ipotesi di vederlo lontano dai blancos è ormai certezza, già l’altra estate il Napoli di De Laurentis sembrava molto vicino all’acquisto del colombiano poi sfumato per ragioni economiche. Il giornale AS, in prima linea sulle notizie riguardanti la società madrilena darebbe come possibile pretendente, oltre al già citato Napoli, anche la Juventus in chiave mercato. Ma da quanto filtra almeno nell’ambiente bianconero, attualmente, i profili cercati sono ben diversi e non sarebbe possibile prendere un giocatore del genere visto che a ricoprire quel tipo di ruolo c’è già Paulo Dybala. Ma bisogna comunque tenere in conto due fattori fondamentali, il primo è che dal punto di vista commerciale James è un giocatore estremamente popolare in Sud America molto meno in Europa, e un suo ingaggio in bianconero potrebbe dare visibilità maggiore nel continente. Il secondo fattore è dal punto di vista dello stipendio, James guadagna 7 milioni di euro, una cifra decisamente abbordabile per il club bianconero. Dunque pista percorribile quella del colombiano in bianconero ma l’idea è comunque, per il momento, scartata visto che prima di tutto i bianconeri dovranno rinforzarsi a centrocampo e in difesa, ma come dicevamo, se capitasse l’occasione Paratici non si tirerebbe indietro.

