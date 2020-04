Juventus, Douglas Costa lancia la car challenge

Douglas Costa in isolamento con la fidanzata causa emergenza Coronavirus, lancia la nuova simpatica sfida social, la “Douglas Costa Car challenge”

In isolamento in Brasile, come sappiamo infatti Douglas Costa è uno dei giocatori rientrati in patria per rivedere la propria famiglia dopo l’avanzare dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, ha deciso di lanciare una nuova simpatica challenge così da poter allietare questo isolamento con ironia e spensieratezza, la challenge in questione si chiama “Car Challenge”.

In compagnia della fidanzata, il calciatore brasiliano ha deciso di intrattenere tutti i suoi fidati followers e tifosi juventini con una nuova sfida social, lanciando la “Douglas Costa car challenge”, un modo per sdrammatizzare il periodo di isolamento durante il Coronavirus. La sfida consiste in un “giro” in auto e un karaoke con gli amici.

