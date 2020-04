Beppe Bergomi sul calciatore della Juventus, secondo il telecronista ex capitano dell’Inter, l’argentino non sarebbe così forte quanto dicono

Nel salotto di Sky Calcio, il telecronista ex capitano dell’Inter dà un giudizio non proprio entusiasta nei confronti dell’attaccante bianconero, infatti secondo Bergomi, Dybala non sarebbe né un campione né un fuoriclasse. A rincarare la dose ci ha pensato anche Di Canio, aggiungendo che secondo lui i fuoriclasse veri, attualmente, sono Cristiano Ronaldo e Messi. Queste le parole di Bergomi: “Dybala è un grande giocatore ma non un fuoriclasse e tantomeno un campione. È normale in questo momento stia dietro alle gerarchie rispetto a Cristiano Ronaldo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Pavan avverte: “Non credo che tutti i calciatori della Juve si siano allenati”

Juventus, Bergomi: “Dybala non è un campione e nemmeno fuoriclasse”

Di Canio ha poi aggiunto, dopo le parole dell’ex capitano dell’Inter: “È chiaramente un grandissimo giocatore ma i fuoriclasse in questo momento sono altri, esattamente due: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Se guardiamo cos’è successo questa estate in chiave mercato, la Juventus lo stava scambiando per Lukaku, poi nessuno lo ha più cercato con tanta insistenza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Douglas Costa: “Spero che la Serie A riparta il prima possibile”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK