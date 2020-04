La Juve potrebbe mettere a segno un colpo a sorpresa e con il benestare di CR7 che lo riabbraccerebbe volentieri, l’affare Di Maria è possibile

Come sappiamo il mercato del presente e del futuro sarà chiaramente condizionato dall’attuale situazione che stiamo vivendo dell’emergenza sanitaria del Coronavirus che andrà a gravare per forza di causa maggiore su tutto il sistema economico calcistico, dato il lungo periodo di stop. Un mercato come diceva lo stesso Paratic ds bianconero fondato, principalmente, su scambi di cartellini stile NBA o ad un ribasso del prezzo proprio per far fronte a questo difficile periodo. Dunque molti “top player” potranno cambiare squadra a cifre che fino a ieri sarebbero state impensabili, affari di mercato a prezzi davvero contenuti. Il primo nome che oggi spicca è quello dell’argentino Angel Di Maria, l’esterno argentino è in scadenza con il Psg nel 2021, infatti i francesi per evitare un addio a parametro zero starebbero pensando di venderlo nella prossima finestra di mercato. Da quanto filtra in un sondaggio fatto da calciomercato.it il futuro del fantasista potrebbe essere proprio in Serie A e alla Juventus.

Calciomercato Juventus, c’è il colpo a sorpresa dal Psg!

Un futuro nel campionato italiano che lo rivedrebbe protagonista insieme al suo compagno più amato, Cristiano Ronaldo. Di Maria e Ronaldo erano una coppia formidabile al Real Madrid e sarebbe proprio il fenomeno portoghese ad aver acconsentito ad un possibile avvento di Di Maria sotto la Mole, data la grande intesa che li contraddistingue, che ha permesso al Real di dominare in territorio nazionale ed internazionale vincendo tutti i trofei possibili. Il 32enne potrebbe arrivare in bianconero per 20 milioni, un affare che andrebbe in porto solo qualora l’operazione Willian saltasse. Un operazione che avrebbe il benestare dell’intero staff ma specialmente di Cristiano Ronaldo che riabbraccerebbe volentieri il suo ex compagno con cui aveva dimostrato di avere grande intesa. Di Maria con la sua tecnica formidabile ha dimostrato di fare la differenza in tutte le squadre dove ha militato, senza dimenticare la grande esperienza a livello internazionale che ormai lo qualifica un vero e proprio top player.

