Coronavirus, Juventus: corsi a distanza per staff e dipendenti

La Juve non si ferma e a fronte dell’emergenza sanitaria, si stanno facendo corsi a distanza per componenti dello staff e per i dipendenti della società.

La Juventus a fronte della problematica dell’emergenza sanitaria che ha gravato pesantemente sull’industria calcistica, sta cercando un piano per ripartire. Infatti la società bianconera è pronta a far fronte a questa problematica lanciando una serie di iniziative rivolte a tutti i componenti dello staff tecnico e a tutti i dipendenti del club. È nato così lo “Juventus Stadium tutti in formazione”, un incontro che si rivolge a tutti i membri dello staff tecnico e di tutte le formazioni bianconere che approfondisce tematiche fondamentali per la gestione di una squadra: dagli aspetti psicologici fino a quelli tecnici. I protagonisti degli incontri sono nomi illustri per l’ambiente juventino e calcistico come: Fabio Paratici, Maurizio Sarri e il ct della nazionale futsal Alessio Musti. Un progetto che, anche se a distanza, mira a formare tutti i ragazzi del settore giovanile condividendo un momento formativo molto importante per il loro futuro.

Per i più giovani, i ragazzi dell’Academy è stato realizzato il progetto “compiti a casa”, una serie di tematiche utili alla programmazione delle attività future. Per i ragazzi under 15, 16 e 17 invece sono stati studiati degli specifici programmi di lavoro didattico, tecnico individuale e fisico sviluppati per una cadenza settimanale attraverso video e, appunto, incontri a distanza. Ai dipendenti che lavorano in Juventus, molti già stanno lavorando da casa in Smart Working, è stato dedicato il “Grow by Learning!” Il programma di crescita formativa e professionale mirato allo sviluppo delle competenze individuali, attraverso corsi di formazione tecnica, dal public speaking o alla gestione dei collaboratori, o ancora incentrati sullo sviluppo di una comunicazione efficace e sul project management.

