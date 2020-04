Juventus, l’ex Totò Schillaci: “Mi rivedo in Dybala e nel suo gioco”

Un paragone molto importante quello di Totò e in risposta alle polemiche che giusto ieri stanno vedendo protagonisti molti tifosi bianconeri nei confronti di Beppe Bergomi dopo che ha definito Dybala un buon giocatore ma non di certo un campione o un fuoriclasse, oggi arrivano anche le parole di un altro ex calciatore, ma questa volta è un vero e proprio attestato di stima. Schillaci famoso anche per essere il capocannoniere della nazionale italiana nel mondiale di Italia ’90 ha fatto un paragone di se stesso alla rosa della Juventus di oggi, se dovesse scegliere un giocatore che gli assomiglia come caratteristiche quello è, a detta di Totò, proprio l’argentino Paulo Dybala. Talento e classe ma anche e soprattutto spirito di sacrificio, infatti Schillaci ha voluto sottolineare che oggi gli attaccanti tornare in difesa molto più di ieri. Belle parole di stima nei confronti di un giocatore molto amato dall’ambiente bianconero.

